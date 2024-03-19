فضيحة غذائية.. محضرا ضبط بحق معملين للحلويات والشوكولا

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تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الحنوبي جولاتهم الرقابية، في اطار سلامة الغذاء حيث سطروا محضرا ضبط في حق معملين، الاول للحلويات في صيدا اثر صدور نتيجة عينة القشطة غير المطابقة للمواصفات. والثاني في حق معمل للشوكولا (تصنيع وايفر) في بلدة السكسكية.ونظم المحضران بمؤازرة قوة من جهاز امن الدولة - مكتب الزهراني، حيث تبين انهما لا يستوفيا الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء، وتم سحب عينات من المنتج النهائي لديهما ليبنى على الشيء مقتضاه.