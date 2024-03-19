حمية: قررنا إرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن التشويش فوق المطار

أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أنه تم اتخاذ قرار بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن التشويش الذي يحصل فوق مطار رفيق الحريري الدولي.



وأضاف: "أخيرًا وبعد طول انتظار تم اليوم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لتمويل مشروع معالجة الانهيار الحاصل في نفق شكا شمال لبنان من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق ومن المفترض أن يبدأ العمل الأسبوع المقبل".

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