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لبنان

بري استقبل وزير خارجية البرازيل وهذا ما بحثاه

Lebanon 24
19-03-2024 | 07:48
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا والوفد المرافق بحضور السفير البرازيلي في لبنان تاركسيو كوستا. 

وتضمن اللقاء عرضاً لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما جرى خلال تبادل للهدايا التذكارية .
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