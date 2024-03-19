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لبنان
مكاري يرد على باسيل: عدم المشاركة في جلسات الحكومة قلة مسؤولية
Lebanon 24
19-03-2024
|
07:56
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رد وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء على سؤال عن اتهام النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء حزب الله وحركة امل بضرب الاعراف في حكومة غير شرعية في حال اقر ملف الخفراء في الجمارك، فقال مكاري: عندما تكون الحكومة غير شرعية واذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه الا يرسل بنودا خاصة بوزرائه لكي يقرها مجلس الوزراء. يستطيع ان يشارك فيكون ذلك افضل في ظل هذه الظروف وعلى "التيار الوطني الحر" ان يشارك في الحكومة ،لان عدم المشاركة قلة مسؤولية".
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