وهاب: فلنخرج من كهف النظام الأمني

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "نختلف مع الناس أو نتفق أنا ضد الإستدعاءات أو التوقيفات أو الضغوط الأمنية على الناس لأسباب سياسية . نستعملها اليوم ثم تستعمل ضدنا".واضاف: "فلنخرج من كهف النظام الأمني."