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لبنان

وزير الدفاع عرض مع زواره الأوضاع العامة

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:21
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، كلّا من النائب رازي الحاج والنائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد، كذلك النائب السابق سليم سعاده والنائب السابق فادي الأعور، وتناولت اللقاءات الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
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موريس سليم

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