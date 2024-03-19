"الوطني الحر" في صغبين ردّاً على "القوات": أهلنا يعرفون من ينجز ويتابع

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"لسنا في معرض المزايدات في بلدتنا الحبيبة صغبين ولا في قضاءي البقاع الغربي وراشيا. كل ما عنيناه وقصدناه في بياننا السابق عودة النائب جورج عقيص الى قضائه قطعا لدابر الفتنة ومنعا للسطو على إنجازات غيره من جهة وحرصا منا على حثه على العمل في قضائه المحروم، والشاهد على ذلك طرقات قضاء زحلة والمحيط بدءا من حدود البقاع الغربي وصولا الى بعلبك مرورا بكل القرى، ونقمة اهالي قضائه عليه واضحة للعيان". صدر عن هيئة "التيار الوطني الحر" في صغبين، بيان، ردّاً على بيان مركز صغبين في "القوات اللبنانية" ، جاء فيه:"لسنا في معرض المزايدات في بلدتنا الحبيبة صغبين ولا في قضاءي البقاع الغربي وراشيا. كل ما عنيناه وقصدناه في بياننا السابق عودة النائب جورج عقيص الى قضائه قطعا لدابر الفتنة ومنعا للسطو على إنجازات غيره من جهة وحرصا منا على حثه على العمل في قضائه المحروم، والشاهد على ذلك طرقات قضاء زحلة والمحيط بدءا من حدود البقاع الغربي وصولا الى بعلبك مرورا بكل القرى، ونقمة اهالي قضائه عليه واضحة للعيان".



وأضاف البيان: "ان اهلنا في قرانا يعرفون حق المعرفة من ينجز ويتابع ساعة بساعة، ليلاً نهاراً ومن يشاركهم شؤونهم وشجونهم وهو واجب وطني واخلاقي لكل من يتعاطى الشأن العام. من هنا نرى انه من المعيب ما تضمنه بيان المركز لانه يأتي في سياق التفرقة وزيادة الشرخ واننا نثبت من خلال اعمالنا وتعاطينا مع الجميع ومن دون تمييز ، ذلك أن هدفنا الجمع وتوحيد المساعي لما فيه خير اهلنا ليس الا".



وتابع: "نذكر اننا كنا اعلنا خلال شهر شباط انه تم التنسيق بين عدد من نواب المنطقة ومجلس الانماء والاعمار والمتعهدين والبلديات (وكل خطوة موثقة)، واتخذ القرار بما خص اعادة تأهيل طريق صغبين الفرعية. وأسفنا الكبير نابع من محاولة تبني النائب عقيص انجازات غيره ومن تعاطي جماعته بطريقة كيدية استفزازية".



كما شدد "الوطني الحر" في صبغين، على الابتعاد عن الصراعات العبثية والحفاظ على وحدة اهلنا والسعي لما فيه خير قضاءي البقاع الغربي وراشيا"، وختم قائلا: "فاقتضى التوضيح".