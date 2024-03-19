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لبنان

خير: هيئة الاغاثة مستمرة بتقديم ما يلزم في كل المناطق

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:15
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 أكد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير "استمرار الهيئة بتقديم ما يلزم لاغاثة كل المناطق اللبنانية، سيما في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وفي ظل عدوان اسرائيلي دمر العدد الكبير من المنازل والمتاجر، في الجنوب والبقاع ومناطق اخرى من لبنان".
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كلام خير جاء في خلال حفل إفطار في "مجمع عكار للرعاية والتنمية" التابع لدار الايتام في منطقة عكار شمل 250 طفلا في أحد مطابخ مؤسسة "بنك الغذاء اللبناني الخيرية"، بالتعاون مع مطبخ shining in peace في منطقة عكار ورؤساء بلديات  منطقة قضاء عكار.

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