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لبنان

بالصور حريق كبير في الكسليك.. ونقل شخصين إلى المستشفى

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:59
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من مبنى سكني في الكسليك-كسروان.
 
توازياً عملوا على انقاذ مواطنين من داخلها ونقلهما الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. 
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الكسليك

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