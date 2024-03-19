بالصور حريق كبير في الكسليك.. ونقل شخصين إلى المستشفى

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من مبنى سكني في الكسليك-كسروان.

توازياً عملوا على انقاذ مواطنين من داخلها ونقلهما الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.