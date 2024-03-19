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لبنان

جنبلاط أبرق إلى بوتين مهنئاً بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:50
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أبرق رئيس وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية روسيا الإتحاديّة فلاديمير بوتين، مهنئًا بإعادة انتخابه رئيسًا لروسيا.


وجاء في نص البرقية: "أتقدم منكم بالتهنئة لمناسبة إعادة إنتخابكم لولاية رئاسيّة جديدة في روسيا الإتحاديّة، متمنياً لكم النجاح والتوفيق ولروسيا الاستقرار، وللشعب الروسي الرخاء والازدهار". 
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