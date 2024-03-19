بلدات جنوبية تتعرض للقصف.. هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدو الاسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، دون تسجيل إصابات.



Advertisement كما وإستهدفت دبابة ميركافا ب 5 قذائف مباشرة أطراف راميا وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي.