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لبنان

بلدات جنوبية تتعرض للقصف.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدو الاسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، دون تسجيل إصابات. 
 
كما وإستهدفت دبابة ميركافا ب 5 قذائف مباشرة أطراف راميا وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي. 
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عيتا الشعب

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