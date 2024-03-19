في هذه المنطقة.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً للحزب

قال الجيش الإسرائيلي "طائراتنا قصفت مبنى عسكريا يوجد بداخله عناصر من حزب الله في منطقة العديسة".

وأضاف جيش العدوّ أنه "استهدف عنصرا لحزب الله في منطقة مروحين".