Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً للحزب

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1176791-638464599445132816.jpg
Doc-P-1176791-638464599445132816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي "طائراتنا قصفت مبنى عسكريا يوجد بداخله عناصر من حزب الله في منطقة العديسة". 
 
وأضاف جيش العدوّ أنه "استهدف عنصرا لحزب الله في منطقة مروحين". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا أبلغت لبنان أنها لا تستطيع منع الحرب إذا قرر حزب الله التصعيد (العربية)
lebanon 24
19/03/2024 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
lebanon 24
19/03/2024 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا وموقع استطلاع تابعين لحزب الله في راميا جنوب لبنان الليلة الماضية
lebanon 24
19/03/2024 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يربط الاستحقاقات بالجنوب واستنزاف لبنان مستمر؟
lebanon 24
19/03/2024 18:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-03-19
09:58 | 2024-03-19
12:43 | 2024-03-19
12:12 | 2024-03-19
12:07 | 2024-03-19
11:54 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24