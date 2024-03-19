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لبنان

كازينو لبنان يدعم بطلة العالم في الرماية راي باسيل

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:00
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أعلن كازينو لبنان دعمه للآنسة راي باسيل، بطلة العالم ولبنان في الرماية لعدة سنوات، والتي ستمثل بلدها للمرة الرابعة في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس تموز 2024، فئة الرماية، وذلك في سياق تعددية الأدوار التي يلعبها الكازينو، وحرصا "منه على تشجيع الرياضيين اللبنانيين في كافة المجالات"، متمنيا "لها تحقيق نتيجة مشرفة ترفع بها إسم لبنان عاليا في المحافل الدولية".

وبحسب بيان، إختار كازينو لبنان دعم راي باسيل، ليس فقط لما تمثله من نجاح على الصعيد الرياضي، بل أيضا "لدورها الفعال كملهمة للشباب اللبناني من خلال تحفيزهم على الإنخراط في هذا المجال لبناء جيل واعد من الرياضيين".

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لبنان

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