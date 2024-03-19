"حزب الله" يستهدف إنتشاراً لجنود اسرائيليين في هذا الموقع



أصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:



"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 إنتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة". ‌

Advertisement