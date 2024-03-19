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لبنان

"حزب الله" يستهدف إنتشاراً لجنود اسرائيليين في هذا الموقع

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:47
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أصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19-03-2024 إنتشاراً لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة". ‌
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