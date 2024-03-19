Advertisement

لبنان

بالصور: حصيلة التدابير الأمنية للجيش خلال شباط المنصرم

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1176798-638464608809669231.jpg
Doc-P-1176798-638464608809669231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط 2024، أُوقف 298 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية، شملت المضبوطات 32 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، و3 رمانات يدوية، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ٨٠٠ سوري عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية".
Advertisement
 
 
وأضاف البيان: "سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-03-19
12:43 | 2024-03-19
12:12 | 2024-03-19
12:07 | 2024-03-19
11:54 | 2024-03-19
11:47 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24