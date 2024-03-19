يعقوبيان تتقدم بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة.. والسبب؟

تقدّمتُ بمراجعة طعن أمام مجلس شَوْرى الدولة من أجل إبطال قرار مجلس الوزراء والمراسيم المتعلّقة بردّ ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي، تتعلّق بالإيجارات للأماكن غير السكنيّة وبالهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، إضافةً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم نشر… pic.twitter.com/CEJtCGScvo
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) March 19, 2024
تقدّمتُ بمراجعة طعن أمام مجلس شَوْرى الدولة من أجل إبطال قرار مجلس الوزراء والمراسيم المتعلّقة بردّ ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي، تتعلّق بالإيجارات للأماكن غير السكنيّة وبالهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، إضافةً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم نشر… pic.twitter.com/CEJtCGScvo