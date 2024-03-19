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لبنان

قوى الأمن أوقفت شقيقتين.. ماذا ضبطت بحوزتهما؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 10:55
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى فصيلة التّل في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام سيّدتَين من التّابعيّة السّوريّة ببيع ذهب مغشوش على أنه حقيقيّ.
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بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد السّيّدتَين في شارع عزمي - طرابلس.

على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيفهما، وهما كلٌّ من:

ل. و. (من مواليد عام 1998، سورية الجنسية)
ن. و. (من مواليد عام 1996، سورية الجنسية) 
بتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما كمّيّة من الذّهب المغشوش، ومبلغ مالي.

أودعتا القطعة المعنية، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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