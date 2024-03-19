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لبنان

المربي والمؤرخ واكيم بولحدو في ذمة الله

Lebanon 24
19-03-2024 | 11:06
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 نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، المربي والمؤرخ واكيم بولحدو.
 
 
وقال في بيان: "حارس الذاكرة الكسروانية، مؤرخ جونيه، وموثق عادات بلدته صربا وتقاليدها واكيم بولحدو، غادرنا على حين غرة، خانه قلبه وهو لم يكن يوما خؤونا".
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أضاف: "كان واكيم مجتهدا، عصاميا، متواضعا، ذا إباء وانفة، صلبا كصخور بلدته، ورقراقا كمياه باطيتها في أيام الصفاء. باحث مدقق، ذو حضور دافيء، يعرف كثيرا عن تاريخ منطقته دونما ادعاء، شغف بارشاد طلابه إلى أهمية التاريخ لدى صناعة المستقبل وكتابته".

وختم: "ابكي واكيم بولحدو صديقا عرفته منذ عهدي بالشباب، ووجها من وجوه منطقة كسروان - الفتوح الثقافية، جمعنا الحرص على جلاء ما غمض من تاريخها. لكنه كان الفارس الأصيل الذي أصر على حماية ذاكرتها إلى حين كبا به جواد العمر. العزاء لعائلته، ولكل من عرفه وواكبه، فأحبه، وهو الذي كان يدخل إلى قلوب الناس من الباب الواسع دونما استئذان".

لبنان

تعازي ووفيات

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