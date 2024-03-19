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لبنان

جرحى للجيش.. شاهدوا بالصور ما جرى على أوتوستراد أنفه

Lebanon 24
19-03-2024 | 11:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف آلية تابعة للجيش على اوتوستراد انفه عند مفرق لاس ساليناس، واصطدمت بحائط اسمنتي جانب الطريق، مما ادى الى سقوط جريحين للجيش.

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهما ونقلهما الى مستشفى هيكل للعلاج، وحالتهما مستقرة.
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