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لبنان

بالأرقام.. إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة

Lebanon 24
19-03-2024 | 11:36
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نشرت وزارة الزراعة جدولا لاسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة. 
 
التفاصيل في الصور أدناه. 
 
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إقتصاد

اللحوم

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