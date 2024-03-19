سلام بحث وجمعية شركات الضمان في أسباب ارتفاع الاسعار

زار وفد من مجلس ادارة جمعية شركات الضمان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، برئاسة اسعد ميرزا في مكتبه في الوزارة.

وخلال اللقاء، جرى البحث في مواضيع تتعلق بالتأمين الصحي، حيث استفسر سلام عن بعض الشكاوى الواردة عن ارتفاع الاسعار، واكد للوفد انه "على الرغم من كل الزيادات التي طرأت لا تزال شركات التأمين محافظة على اسعارها واقساطها التي تشكل 85 % من الاسعار في العام 2019 بينما الكلفة الاستشفائية زادت بنسبة 120%".

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وعزا الوفد الاسباب الى "ارتفاع اسعار المستشفيات والاطباء ورفع الدعم كليا عن الادوية والمستلزمات الطبية ونتيجة التضخم في العالم".



اما بالنسبة لمنتوجات التأمين المتعلقة بالحرب، أوضح الوفد ان "ارتفاع الاسعار هو نتيجة الحرب في غزة وتداعياتها في لبنان، وان هذه الاسعار تحددها شركات اعادة التأمين وان الوضع استثنائي حيث يمكن ان تعود هذه الاسعار الى طبيعتها متى توقفت الحرب".



وتفهم سلام هذه التوضيحات، مؤكدا "اهمية التأمين في هذه الظروف التي يمر بها البلد".

