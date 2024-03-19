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لبنان

المر من بكركي: الراعي كان واضحا أن لا فيتو لديه على أي اسم

Lebanon 24
19-03-2024 | 11:54
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب ميشال المر.
 
 
وبعد اللقاء، قال المر إن "الزيارة كانت للبحث مع غبطته في الأوضاع الاستثنائية التي يمر فيها البلد، كما تناولنا فيها الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات في المنطقة، في ظل الحرب الدائرة".
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وأضاف: "يصر الراعي ويشدد على أن يكون النواب متواجدين من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهو يرحب بفكرة الحوار، ولكن يريد منا كنواب أن نكون عمليين أكثر على الأرض، وأن تكون خطة العمل فتح مجلس النواب وانتخاب رئيس في أقرب وقت".

وأشار إلى أن "غبطته كان واضحا أن لا فيتو لديه على أي اسم"، لافتا إلى أن  "الأهمية هي لمصلحة البلد والإسراع في انتخاب رئيس".

وعن تحرك اللجنة الخماسية، قال المر: "إن النوايا حسنة، ولكن إذا لم نستطع نحن أن نساعد انفسنا، فكيف هم سيساعدوننا".

وردا على سؤال، أكد المر "تمسكهم بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية"، وقال: "هذا الخيار نحن أوفياء له".

 
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