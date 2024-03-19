قائد الجيش بحث في التطورات مع وزير الخارجية البرازيلي

إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وزير الخارجية البرازيلي مورو فيارا، في حضور السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.