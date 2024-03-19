نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، للسيول التي تشكّلت في العراق، جراء تساقط الأمطار بغزارة.

وقال خنيصر: "يستمر تأثير المنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط وبخاصة العراق والكويت وغرب ايران بأمطار طوفانية، وقد ادّى الى تشكل سيول جارفة ومدمرة جرفت السيارات وتسبّبت بانهيار بعض الابنية السكنية شمال العراق، وستشتد فعاليته على لبنان بين بعد ظهر اليوم الثلاثاء ولغاية الخميس مع امطار غزيرة وصواعق وحبّات البرد".