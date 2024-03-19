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لبنان

في وسط الأوتوستراد... أطلق النار عليه!

Lebanon 24
19-03-2024 | 12:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال على أوتوستراد المنية الدوليّ بسبب أفضلية مرور.
 
 
وأطلق ف.د النار على م. ش، وأصابه في قدمه.
 
وفرّ مُطلق النار مع شخص آخر كان برفقته في سيارة من نوع "جيب ميتسوبيشي".
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المنية

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