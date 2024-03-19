في وسط الأوتوستراد... أطلق النار عليه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال على أوتوستراد المنية الدوليّ بسبب أفضلية مرور.

وأطلق ف.د النار على م. ش، وأصابه في قدمه.

وفرّ مُطلق النار مع شخص آخر كان برفقته في سيارة من نوع "جيب ميتسوبيشي".