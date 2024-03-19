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لبنان

"فرعية الادارة والعدل" تابعت درس اقتراحات قوانين القضاء الإداري

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:03
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة ترأسها رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضرها النائبان حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وعن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز والقاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب.
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وتابعت اللجنة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري وتداول أعضاء اللجنة الأحكام المتعلقة بصلاحية القضاء الإداري الالزامية، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتحكيم وأهلية المتقاضين، كما الأحكام المتعلقة بالعقود الادارية وأركانها وشروط صحتها وبطلانها.

كما تناقش الأعضاء في مواد أخرى فتناولوا الاحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والاصول التي يجب أن تطبق على هذه المنازعات والاعتراضات.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس الطلبات الإضافية التي يمكن للأفرقاء تقديمها، بعد تقديم الدعوى والسير بها.

وبدأت بدرس الباب الخامس المتعلق بطوارئ المحاكمة وناقشت المواد المتعلقة بالطلبات الطارئة.

ونتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها، بعد أن ادخلت تعديلات على عدد منها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
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