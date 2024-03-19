عندما يضاهي النائب الدجال "بينوكيو" بطول لسانه وأنفه

في كل مرّة يحاول "لبنان24" الإضاءة على مشكلة يكون لها علاقة بمشاكل الناس وهمومهم وكشف بعض من المستور مما يخطّط له البعض في الخفاء وفي الغرف السوداء ومن تحت الكواليس لتمرير بعض المصالح الخاصة، التي تعود بالفائدة الشخصية له، وليس حتى لفريقه السياسي، يعمد نائب لديه طموح أكبر من حجمه، وهو بالكاد يستطيع أن يقوم بدور معطىً له بترؤسه بالصدفة لجنة نيابية، إلى تحريف القضايا المثارة وأخذها بالشخصي، وهو يعلم أكثر من غيره أن ما يكشفه "لبنان24" بين الحين والآخر عن "طاوسيته"، من دون أن يسميه بالطبع، ليس سوى قليل من كثير مما في جعبته من معلومات ومن "فضائح" قد يفضي الحديث عنها إلى تعرية هذا النائب "الطموح"، وغير المحترم ، والذي يبدو أن لا همّ لديه هذه الأيام سوى مراكمة ما يفيض من عداوات، سواء في محيطه الضيق أو في محيطه الأوسع، وهو يسعى إلى "تجيير" ما يمكن أن يعود بالنفع من خدمات حكومية على أبناء المنطقة، التي شاءت الأقدار أن يكون نائبًا عنها، إلى "شخصه الكريم"، مع ألف تربيح جميل للأهالي، الذين لم تعد تنطلي عليهم مثل هذه الالاعيب الصبيانية.

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وعندما لم يجد تجاوبا من بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية التي تحترم نفسها ومتابعيها، لجأ هذا النائب الدجال إلى الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي لتعميم أكاذيبه ودجله واتهاماته الباطلة والشخصية ، وهو بات يُعرف بأنه يضاهي "بينوكيو" بكذبه، حتى استحق عن جدارة لقب "النائب الدجّال".