سفراء اللجنة الخماسية في كليمنصو: الأجواء إيجابيّة

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وقد جرى خلال اللقاء البحث بآخر ما توصلت إليه اللجنة الخماسية ومناقشة التطورات وآخر المستجدات. استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، سفراء اللجنة الخماسية بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضوي اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.وقد جرى خلال اللقاء البحث بآخر ما توصلت إليه اللجنة الخماسية ومناقشة التطورات وآخر المستجدات.

وتعليقاً على اللقاء، قال النائب هادي أبو الحسن للـ"أم تي في" إنّ "أجواء الإجتماع والنقاشات إيجابية، أما موضوع النتائج فما زال مبكراً الحكم عليه".