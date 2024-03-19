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لبنان

عن أمين عام "الحزب".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ

Lebanon 24
19-03-2024 | 14:42
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن "لا أحد في العالم يحق له أن يقول لنا ما يجب فعله"، مشددا على أن إسرائيل "ليست جمهورية موز".

وأمل بينيت في أن" يكون هناك اتفاق يسمح بعودة الرهائن لديارهم"، وقال: "هدفنا تفكيك حماس في قطاع غزة وإلا سنرى حربا أخرى".
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وأضاف في حديثٍ لـ"سكاي نيوز": "كان من الممكن هزيمة حماس لو أننا لا نكترث لحياة المدنيين، والشعب الإسرائيلي بأغلبيته المطلقة يدعم الحرب".
 
وقال بينيت: "نحن بحاجة إلى دخول رفح والسيطرة عليها، ورؤيتنا أن تكون هناك غزة جديدة وأن نقضي نهائيا على حماس".
 
وفي ما يخص حل الدولتين، قال: "الفلسطينيون وعلى مدى 76 عاما، لم يكونوا مستعدين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والفلسطينيون هم المسؤولون عن فشل حل الدولتين".

وتابع بينيت: "إذا دخلنا أي حرب سوف ننتصر، ومسؤولية الحرب في لبنان سيتحملها حسن نصرالله بشكل كامل".
 
وقال: "علينا أن نضرب إيران في الرأس ويجب أن تدفع التكلفة في طهران". 
 
 
 

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