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لبنان
نقل شاب إلى المستشفى مساء اليوم... ماذا حصل معه؟
Lebanon 24
19-03-2024
|
15:49
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نقلت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الشاب و.م إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب الشاب بطلقٍ ناريٍّ في ظهره من بارودة صيد في بلدة قرصيتا.
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وعُلم أنّ حالة الشاب مستقرّة.
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