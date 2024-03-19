نقل شاب إلى المستشفى مساء اليوم... ماذا حصل معه؟

نقلت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الشاب و.م إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب الشاب بطلقٍ ناريٍّ في ظهره من بارودة صيد في بلدة قرصيتا.

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وعُلم أنّ حالة الشاب مستقرّة.