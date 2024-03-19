Advertisement

لبنان

بشأن رفع الحد الادنى للأجور.. ماذا أعلنت نقابة الأفران؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1176917-638464846459657200.jpg
Doc-P-1176917-638464846459657200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثنى رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور على جهود وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم لناحية الحفاظ على حقوق العمال، وحفظ المؤسسات والشركات، وتوصله الى رفع الحد الادنى إلى ١٨ مليون ليرة بدلا من ٩ ملايين، على أن يتم التصريح عن الموظفين في الضمان الاجتماعي على أساس الحد الادنى الجديد ١٨ مليون ليرة لبنانية.
Advertisement

 
وقال سرور: "هنيئا للعمال والمؤسسات والشركات بوزير لا ننام عيونه ولا يغفل عن حقوق العمال والموظفين في الوقت الذي يراعي فيه مصالح الطرفين لنهوض البلد واقتصاده".
وختم: "نقابات الافران ملتزمة التزام كلي بقرار بيرم وهي الى جانبه بكل القرارت الحكيمة التي ترتد على العمال والمؤسسات ايجاباً للنهض بالبلد معا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على الجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-03-19
09:58 | 2024-03-19
18:10 | 2024-03-19
17:48 | 2024-03-19
17:30 | 2024-03-19
17:18 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24