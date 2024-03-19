لواء إسرائيليّ جديد سيبدأ مهامه قريباً قرب الحدود مع لبنان... من سيقوده؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية - اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد عمل مشترك من قبل قسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال زمن الحرب، سيبدأ لواء "الجبال" نشاطه في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في التضاريس المعقدة وحرب الجبال في المنطقة الجبلية"وأشار أدرعي، إلى أن اللواء سيعمل تحت لواء الفرقة 210 ويدافع عن قطاعي جبل حرمون وهار دوف، وسيحل محل لواء حرمون 810، الذي سيقوده العقيد ليرون إبلمان. (روسيا اليوم)