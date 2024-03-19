17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لواء إسرائيليّ جديد سيبدأ مهامه قريباً قرب الحدود مع لبنان... من سيقوده؟
Lebanon 24
19-03-2024
|
17:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية - اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد عمل مشترك من قبل قسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال زمن الحرب، سيبدأ لواء "الجبال" نشاطه في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في التضاريس المعقدة وحرب الجبال في المنطقة الجبلية"
Advertisement
وأشار أدرعي، إلى أن اللواء سيعمل تحت لواء الفرقة 210 ويدافع عن قطاعي جبل حرمون وهار دوف، وسيحل محل لواء حرمون 810، الذي سيقوده العقيد ليرون إبلمان. (روسيا اليوم)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
04:45 | 2024-03-19
19/03/2024 04:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
12:12 | 2024-03-19
19/03/2024 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة.. هيفا وهبي حديث الجمهور بقميصها شاهدوا ماذا كُتب عليه (صور)
Lebanon 24
من داخل السيارة.. هيفا وهبي حديث الجمهور بقميصها شاهدوا ماذا كُتب عليه (صور)
03:07 | 2024-03-19
19/03/2024 03:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
13:51 | 2024-03-19
19/03/2024 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتمال الحرب الشاملة وارد وبنسبة عالية.. والأسباب متعددة
Lebanon 24
احتمال الحرب الشاملة وارد وبنسبة عالية.. والأسباب متعددة
04:00 | 2024-03-19
19/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:17 | 2024-03-19
بشرى من وزير العمل.. هذا ما سيحصل بالأجور والمدارس
09:58 | 2024-03-19
بالصور: حصيلة التدابير الأمنية للجيش خلال شباط المنصرم
18:10 | 2024-03-19
معارضة
17:48 | 2024-03-19
الجماعة الاسلامية في الشمال: عودوا إلى رشدكم
17:30 | 2024-03-19
منطقة لبنانيّة شهدت إشكالاً مساء اليوم... ومعلومات عن سقوط جرحى
17:18 | 2024-03-19
بالفيديو... حريق كبير في مخيّم للنازحين السوريين
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
20/03/2024 01:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
20/03/2024 01:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
20/03/2024 01:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24