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لبنان

منطقة لبنانيّة شهدت إشكالاً مساء اليوم... ومعلومات عن سقوط جرحى

Lebanon 24
19-03-2024 | 17:30
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أفادت مندوبة لـ"لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عرب بو عيد في منطقة قب الياس.
 
 
 
وأشارت إلى سقوط جريحين حالتهما حرجة.
 
 
 
 
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قب الياس

إشكال

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