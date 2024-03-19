تُبدي أحزاب في السلطة أو مؤثرة فيها معارضة للبدء بمشروع دمج المصارف، الذي يلحظ إخراج مصارف صغرى محسوبة عليها من اللائحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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