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لبنان
معارضة
Lebanon 24
19-03-2024
|
18:10
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تُبدي أحزاب في السلطة أو مؤثرة فيها معارضة للبدء بمشروع دمج المصارف، الذي يلحظ إخراج مصارف صغرى محسوبة عليها من اللائحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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