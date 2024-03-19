أكثر من 20 ألف معاملة في الدوائر العقارية

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قالت مصادر مطّلعة إنّ عدد المعاملات المكدّسة في الدوائر العقارية في جبل لبنان تتجاوز 20 ألف معاملة، وإن عددها كان أكبر. وكانت المعاملات قد تكدّست بسبب التوقف القسري في عقارية جبل لبنان لمدة 14 شهراً على خلفية الملاحقات القضائية التي طاولت عشرات الموظفين وتوقيف عدد منهم بشبهة الفساد.(الاخبار)