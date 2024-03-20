صيدا.. شرطة البلدية واصلت دورياتها لضبط المخالفات

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واصلت شرطة بلدية صيدا تسيير دورياتها اليومية، لضبط وإزالة المخالفات في مختلف الشوارع والأحياء وفقا للتعاميم الصادرة عن البلدية.وتواصل شرطة البلدية ملاحقة ممتهني التسول ولا سيما عند تقاطع إيليا، مع تزايد شكاوى المواطنين جراء المضايقات التي يتعرضون لها لدى توقف سياراتهم عند الإشارات المرورية.كما تكثف شرطة البلدية دورياتها لضبط المخالفات في المدينة على أنواعها، وتطبيق قرارت البلدية المتعلقة بمنع سير الدراجات وتجوال الأحصنة واصطحاب الكلاب على رصيف الكورنيش البحري، وممر المشاة في مدينة رفيق الحريري الرياضية ومحيط الملعب البلدي.