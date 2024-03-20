Advertisement

لبنان

حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال وتسجيل حالات اختناق

Lebanon 24
20-03-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1177002-638465190645822208.png
Doc-P-1177002-638465190645822208.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال.  

وتوجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم كما سجلت بعض حالات الاختناق.
Advertisement
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
مواضيع ذات صلة
استشهاد 27 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
lebanon 24
20/03/2024 10:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الفلسطيني: 7 ضحايا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط غزة
lebanon 24
20/03/2024 10:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
24 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على منازل بمخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
20/03/2024 10:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا
lebanon 24
20/03/2024 10:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم

عرسال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-03-20
04:00 | 2024-03-20
03:45 | 2024-03-20
03:42 | 2024-03-20
03:29 | 2024-03-20
03:15 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24