حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال وتسجيل حالات اختناق

اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال.



وتوجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم كما سجلت بعض حالات الاختناق.

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