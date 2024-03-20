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لبنان
حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال وتسجيل حالات اختناق
Lebanon 24
20-03-2024
|
02:08
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اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال.
وتوجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم كما سجلت بعض حالات الاختناق.
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المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
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