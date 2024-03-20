عون على موقفه وباسيل "أقل حدة"

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بعد المقابلة الاخيرة للرئيس السابق ميشال عون والتي هاجم فيها "حزب الله" بشكل غير مسبوق، راهن بعض المتابعين للشأن السياسي على تحسن واضح في التحالف بين الطرفين عقب زيارة وفد حزب الله الى عون ، لكن على ما يبدو، وبحسب المتابعين فإن هذا اللقاء لم يؤدِ الغاية المرسومة له.وتقول مصادر مطلعة أن بعض من التقى الرئيس ميشال عون في الايام الماضية سمع منه كلاماً مشابهاً للكلام الذي قاله خلال المقابلة الاخيرة، اي انه لم يتراجع عن خلافه مع "حزب الله" في الموضوع الاستراتيجي وتحديداً في مرحلة الحرب التي يخوضها الحزب في جنوب لبنان.وترى المصادر أن اصرار عون على موقفه سينعكس بشكل واضح على تصريحات قيادات التيار وكوادره وهذا بطبيعة الحال سيعزز الخلاف مع "حزب الله"، حتى ان بعض المقربين من "التيار" قال أن رئيس التيار جبران باسيل بات اقل حدة في تعاطيه مع الحزب من عون.