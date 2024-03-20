جنبلاط ..."مع القضية وليس مع الحزب"

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من الواضح ان النائب السابق وليد جنبلاط بات يغرد بعيدا عن ادبيات قوى المعارضة و"قوى الرابع عشر من اذار"، اذ لم يبد اي تعاطف فعلي مع توقيف الناشط مكرم رباح بل كان له اعتراض على تصريحاته.وتقول مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي "ان جنبلاط لا يقوم بأي عملية اعادة تموضع فعلية، انما هو يقف الى جانب القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل الذي لطالما كان "الاشتراكي" الى جانبه.وترى المصادر ان موقف جنبلاط المستجد من "حزب الله" مرتبط بشكل واضح بالمعركة ضد اسرائيل وليس بعقد تحالفات سياسية جديدة كما يحاول البعض الايحاء والتسويق".