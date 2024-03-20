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لبنان
رفض لاستقبال شخصية سياسية في احدى النقابات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-03-2024
|
02:45
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حدثت بلبلة في احدى النقابات في العاصمة بيروت على خلفية دعوة أحد النواب الى حفل إطلاق برنامج عمل مرتبط بالمصارف وحقوق المودعين. وقد اعترض بعض اعضاء النقابة والمنتسبين على هذه الدعوة على اعتبار أن الشخصية المدعوة غير مؤهلة للمحاضرة حول العنوان المطروح، وذلك لارتباطها الوثيق ببعض رؤوس المصارف.
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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