"ذهبنا ولم نجده".. احد النواب هاربٌ من القانون

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تعذّر لأكثر من مرة تبليغ نائب شمالي سابق بإنذار مرفوع بحقّه من قِبل مالك أحد المنازل في العاصمة بيروت، وذلك على خلفية استئجار النائب لشقة والتهرّب من دفع الإيجار ورفضه تسليم المفتاح للمالك الاساسي.وفق مصادر قانونية مطّلعة، فإنّ النائب السابق غير متواجد في كافة عناوينه المعروفة، وهو لا يجيب على الهاتف ابداً وغالباً ما يكون مغلقاً.