كما في غزة كذلك في الجنوب.. هذا ما تقوم به اسرائيل

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تحدثت معلومات عن ان اسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة في الجنوب، أسوة بما فعلته في قطاع غزة، حيث بدأت عملية هدم كل المباني، حتى غير المأهولة منها، وبات عدد كبير من القرى الحدودية أرضا محروقة.وفي سياق متصل، علم أن اغلبية المصانع والمعامل في الجنوب والبقاع جرى تفكيكها ونقلها الى مناطق آمنة في العاصمة او مناطق أخرى خوفاً من اي تطور دراماتيكي في الحرب بين "حزب الله" واسرائيل.