Advertisement

لبنان

كما في غزة كذلك في الجنوب.. هذا ما تقوم به اسرائيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-03-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1177012-638465206464638958.jpg
Doc-P-1177012-638465206464638958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت معلومات عن ان اسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة في الجنوب، أسوة بما فعلته في قطاع غزة، حيث بدأت عملية هدم كل المباني، حتى غير المأهولة منها، وبات عدد كبير من القرى الحدودية أرضا محروقة.
وفي سياق متصل، علم أن اغلبية المصانع والمعامل في الجنوب والبقاع جرى تفكيكها ونقلها الى مناطق آمنة في العاصمة او مناطق أخرى خوفاً من اي تطور دراماتيكي في الحرب بين "حزب الله" واسرائيل.
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-20
06:14 | 2024-03-20
06:00 | 2024-03-20
06:00 | 2024-03-20
05:25 | 2024-03-20
05:18 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24