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لبنان

خوري التقى رئيس محكمة العدل الدولية ورئيس Eurojust في لاهاي

Lebanon 24
20-03-2024 | 03:29
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يواصل وزير العدل القاضي هنري خوري جولته في اوروبا مع الوفد المرافق.

وكان قد وصل امس الثلاثاء الى لاهاي والتقى رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام وبحثا في الشؤون القضائية والوطنية وكيفية سير عملهما وتطلعاتهما لعدالة شاملة. ثم قام الوزير مع الوفد المرافق بجولة داخل المحكمة .
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ومن لاهاي ايضاً عقد الوزير خوري اجتماعاً مع رئيس Eurojust " اليوروجست " القاضي السلوفاكي 'لاديسلاف هامران" ومع بعض المدعين العامين هناك.
 
 
 
 
 
وقد اطلع الوزير على كيفية العمل في "يوروجيست" وأُسس حماية البيانات الشخصية والمعلومات الصادرة والواردة، وقد كان الإجتماع إيجابياً جداً لجهة تصوّر التعاون بين لبنان "ويوروجيست" وقد جرى الإتفاق خلاله على متابعة التواصل والتنسيق.

من بعدها التقى الوزير والوفد المفاوض رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية في هولندا "آلاييد ولفسون " واطلع منه على القوانين المطبقة وعلى سبل حماية البيانات.

تجدر الاشارة الى ان المحطة الأخيرة لوزير العدل والوفد المرافق ستكون المفوضية الأوروبية في بلجيكا حيث سيلتقي بمديري العدالة وسياسة الجوار في المفوضية ليبحث معهما سبل التعاون مع وزارة العدل اللبنانية.

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