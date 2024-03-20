العثور على شاب أربعيني جثة داخل منزله في بلونة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على الشاب "ج.ن" من مواليد القبيات جثة داخل منزله الكائن في بلدة بلونة- حي مار الياس.



وتجدر الإشارة إلى أنه متأهل وأب لولدين ويبلغ من العمر 42 عاماً، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثة فجر اليوم.

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