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لبنان

العثور على شاب أربعيني جثة داخل منزله في بلونة

Lebanon 24
20-03-2024 | 03:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على الشاب "ج.ن" من مواليد القبيات جثة داخل منزله الكائن في بلدة بلونة- حي مار الياس.

وتجدر الإشارة إلى أنه متأهل وأب لولدين ويبلغ من العمر 42 عاماً، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثة فجر اليوم. 
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جثة

بلونة

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