مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه

اكتشفَ لبنانيّون يستخدمون نظام الـ"GPS" أنّ الأخير أعطى مواقع خاطئة خلال التنقل لاسيما في جنوب لبنان.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ الوصول إلى مناطق داخل الجنوب بواسطة نظام التتبع العالمي لم يعد نافعاً بشكل كامل، إما لأنّ التطبيق يتوقف عن العمل فجأة أو لأنه سيُعطي مواقع خاطئة غير محددة. وبحسب المعلومات، فإنّ الوصول إلى مناطق داخل الجنوب بواسطة نظام التتبع العالمي لم يعد نافعاً بشكل كامل، إما لأنّ التطبيق يتوقف عن العمل فجأة أو لأنه سيُعطي مواقع خاطئة غير محددة.