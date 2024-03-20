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لبنان
مفاجأة داخل جنوب لبنان.. هذا ما تمّ اكتشافه
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-03-2024
|
04:45
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اكتشفَ لبنانيّون يستخدمون نظام الـ"GPS" أنّ الأخير أعطى مواقع خاطئة خلال التنقل لاسيما في جنوب لبنان.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الوصول إلى مناطق داخل الجنوب بواسطة نظام التتبع العالمي لم يعد نافعاً بشكل كامل، إما لأنّ التطبيق يتوقف عن العمل فجأة أو لأنه سيُعطي مواقع خاطئة غير محددة.
مصادر مُتخصصة في مجال الأمن السيبراني قالت لـ
"لبنان24"
إنَّ تلك المسألة واردة تماماً لأن منطقة جنوب لبنان باتت منطقة عمليات، ليس فقط عسكرية بل أيضاً تقنية، وقالت: "التشويش وارد إلى حد كبير هناك، والعدو الإسرائيلي يمارس هذا الأمر بدرجةٍ كبيرة على صعيد الإتصالات".
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