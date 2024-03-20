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لبنان

جعجع عرض وسفيرة ايطاليا للتطورات

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:01
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في زيارة وداعية رافقها فيها المستشار الاول في السفارة بييترو إينارد، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
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وتطرق الجانبان في اللقاء إلى "أهمية الحفاظ على أواصر العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، كما تناولا الأوضاع السياسية المحلية الإقليميّة والدوليّة".
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