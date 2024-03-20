كرم ويزبك شكرا حمية على قرار صيانة طرق الكورة والبترون

أعلن النائبان فادي كرم وغياث يزبك في بيان، أنه "بعد اتصالات حثيثة أجرياها ولقيت تجاوبا من وزير الاشغال علي حمية، اتخذ القرار بصيانة طرق الكورة والبترون وسد الحفر التي تعوق حركة السير وتتسبب بحوادث مميتة يدفع ثمنها الأهالي والعابرون، خصوصا على الأوتوستراد الساحلي بين البترون وشكا على مستوى النفق".

Advertisement

واعتبر أن "التدبير الأهم الذي توصلنا اليه على هذا المستوى يتمثل في المباشرة قريبا بتدعيم الجدار المنهار قرب نفق شكا بما يسمح بإعادة فتح مسلكه الغربي أمام السير بعد توقف دام سنوات وتسبب ويتسبب بحوادث ذهب ضحيتها العشرات، بالاضافة الى زحمات السير الخانقة التي صارت جلجلة يومية لآلاف السيارات التي تعبر هذا الشريان الدولي الحيوي".

وشكر النائبان كرم ويزبك "تجاوب الوزير حمية والمدراء الإقليميين في وزارة الاشغال لتعاونهم"، وتمنيا أن "يتم تنفيذ هذه الورش في أسرع المهل وأسلم الطرق التقنية بما يحمي اهلنا وجميع اللبنانيين الذين يسلكون هذه الطرق في المنطقتين".