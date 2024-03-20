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لبنان

مقتل سائق توك توك في بعلبك إثر حادث سير

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع حادث سير على طريق مدينة بعلبك بلدة نحلة بين سيارة من نوع جيب شيروكي وتوك توك.

وادى الحادث الى وفاة سائق التوك توك "ا. ش".
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