مقتل سائق توك توك في بعلبك إثر حادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع حادث سير على طريق مدينة بعلبك بلدة نحلة بين سيارة من نوع جيب شيروكي وتوك توك.



وادى الحادث الى وفاة سائق التوك توك "ا. ش".

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