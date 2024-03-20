إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً سلطت الضوء من خلاله على ضابط إسرائيليّ أصابه صاروخ مضادٌ للدروع أطلقه "حزب الله" باتجاهه يوم 21 تشرين الأول الماضي، حينما كان يحفرُ خنادق لحماية الجنود بالقرب من كيوبتس برعام المُحاذي للبنان.
وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ الملازم يدعى روي موشيه وما تبين أن هو أنه أصيب في وجهه وتحديداً في الفك وقد أجريت له عمليات جراحّية معقدة للترميم.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ صاروخ "حزب الله" كاد يقتل موشيه، موضحة أن ما حصل جعل الملازم الإسرائيلي يفقد أسنانه، فيما خسر 19 كيلوغراماً من وزنه بينما لا يستطيع مضغ الطعام الصلب.
ويقول التقرير إن موشيه (22 عاماً) بقي لمدة 4 أيام في العناية المركزة يتأرجح بين الحياة والموت، مشيراً إلى أن والدة الملازم كانت تطعمه بواسطة "حقنة".
وفي سياق حديثه عن الحرب وجبهة جنوب لبنان، يقول موشيه: "عندما أصبح الخوف من انضمام حزب الله إلى القتال في غزة أمراً واقعياً، نفذنا انتشاراً عند الحدود على الرغم من أنه كان من المستحيل رؤيتنا، إلا أننا كنا نشعر بالخوف.. لقد انكشفنا، فلا حماية ولا مكان للإختباء.. إثر ذلك، فكرت بحفر خندق قرب كيبوتس برعام من أجل حماية جنودي".
وبحسب التقرير، فقد قرّر موشيه حفر 24 خندقاً، ولهذا السبب استعان بـ"الحفارة" وعندما انتهى من حفر الخندق التاسع عشر، أخذ استراحة قصيرة. هنا، يقول موشيه: "كانت الساعة الخامسة مساء وكنت لا أزال داخل الحفار عندما سمعت انفجاراً هائلاً. لقد انفجر صاروخ مضاد للدروع على بعد نصف متر من رأسي وتطايرت الشظايا مصيبة كل أنحاء جسدي باستثناء رأسي الذي كان محمياً بخوذة، علماً أن النصف العلوي من جسدي كان مزنراً بسترة سيراميك. على الفور، ركضوا إليّ وبدأوا بإسعافي في غضون دقائق قليلة. كنت واعياً تماماً وأتذكر أنهم وضعوني على نقالة وأخلوني، ورأيت الدم يخرج من كل جزء من جسدي".
يكشف موشيه أنّ شظية خرقت الثغرة الموجودة في الخوذة حتى وصلت إلى الخدّ الأيسر وقطعت اللسان وكسرت الفكين، وتوقفت على بعد ميللمتر واحد من الشريان السباتي الرئيسي.
يقول موشيه أيضاً إنه تقييد تناول الطعام بسبب هذه الإصابة ليس بالأمر السهل، موضحاً أنه لا يزال من غير المسموح له المضع حتى يتعافى الفك، مشيراً إلى أنه لا يخجل بإصابته التي تعرض لها كمحارب وقائد عسكريّ.