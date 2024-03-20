إسرائيليّ يكشف ما فعله "حزب الله" بوجهه.. إقرأوا التقرير!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً سلطت الضوء من خلاله على ضابط إسرائيليّ أصابه صاروخ مضادٌ للدروع أطلقه "حزب الله" باتجاهه يوم 21 تشرين الأول الماضي، حينما كان يحفرُ خنادق لحماية الجنود بالقرب من كيوبتس برعام المُحاذي للبنان.

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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ الملازم يدعى روي موشيه وما تبين أن هو أنه أصيب في وجهه وتحديداً في الفك وقد أجريت له عمليات جراحّية معقدة للترميم. وقال التقرير الذي ترجمهُإنّ الملازم يدعى روي موشيه وما تبين أن هو أنه أصيب في وجهه وتحديداً في الفك وقد أجريت له عمليات جراحّية معقدة للترميم.



ولفتت الصحيفة إلى أنّ صاروخ "حزب الله" كاد يقتل موشيه، موضحة أن ما حصل جعل الملازم الإسرائيلي يفقد أسنانه، فيما خسر 19 كيلوغراماً من وزنه بينما لا يستطيع مضغ الطعام الصلب.



ويقول التقرير إن موشيه (22 عاماً) بقي لمدة 4 أيام في العناية المركزة يتأرجح بين الحياة والموت، مشيراً إلى أن والدة الملازم كانت تطعمه بواسطة "حقنة".