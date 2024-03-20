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لبنان

"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:14
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية، وذلك متابعة للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وسجل التقرير 5 إصابات يوم امس الثلاثاء، مما رفع العدد التراكمي إلى 1225اصابة، و316 حالة وفاة.
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وزارة الصحة

لبنان

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